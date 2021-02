Gazzetta su Rrahmani: è un supporto ai titolari Koulibaly-Manolas, Gattuso ne ha potuto constatare le potenzialità

Ultime notizie Napoli - La zona Champions League, che è poi il vero obiettivo stagionale del Napoli, è ad appena due punti come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Gattuso potrebbe essere agevolato dai recuperi di Koulibaly, Manolas, Fabian, dello stesso Osimhen che pian piano sta ritrovando la condizione migliore. Gattuso avrà a disposizione soluzioni diverse, in difesa ha potuto constatare le potenzialità di Rrahmani, un supporto alla coppia titolare, Koulibaly-Manolas. Così come ha preso atto della crescita di Meret che sarà titolare per l’infortunio di Ospina"