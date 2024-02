L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen che questa sera tornerà al centro dell'attacco del Napoli.

"C’è solo una partita di Champions League contro un Barcellona stropicciato e con un allenatore, Xavi, che rimane al suo posto solo perché è Xavi, come ha detto il presidente Joan Laporta. Una occasione perfetta per provare a ricucire il rapporto con la città che ormai ha capito di essere stata solo un hub. Tanto amore per niente".