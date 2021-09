Gazzetta su Osimhen: non conosce la paura, più è tosto l'avversario e più trova le motivazioni per colpire

Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Osimhen: "Non conosce la paura. Anzi, più tosto è l’avversario e più trova le motivazioni per sorprendere e colpire. Tutto quello che è avvenuto, ieri sera, al King Power che ha avuto nel centravanti nigeriano il protagonista della sfida tra Leicester e Napoli. Una furia, che si è abbattuta sull’avversario per l’intera durata della gara, ad ogni pallone toccato. Le lunghe leve hanno tagliato l’aria regalando momenti di grande calcio alle poche centinaia di tifosi napoletani assiepati nel settore ospiti"