Gazzetta su Osimhen: gli sono bastati 13 minuti per riconquistare tutti

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Osimhen: "A volte ritornano. E lasciano anche tracce visibili di quelle potenzialità tanto attese. Victor Osimhen ha impiegato tredici minuti per riprendersi il Napoli. Lo ha fatto alla sua maniera, con uno scatto bruciante, contrastato vanamente da Danilo, e con un tiro secco, che non ha lasciato scampo a Skorupski. E avrebbe potuto addirittura chiudere con una doppietta se non avesse appoggiato sul fondo un assist di Lorenzo Insigne che l’ha messo tutto solo dinanzi alla porta. Ma va bene così. Gattuso doveva avere indicazioni importanti da questa partita sul ritorno dell’attaccante nigeriano, fermato dopo il trauma cranico subito a Bergamo, quindici giorni fa. Venerdì, Osimhen aveva avuto l’ok dal professor Alfredo Bucciero, il neurochirurgo che l’aveva preso in cura dopo l’incidente, per rientrare tra i disponibili".