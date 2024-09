Gazzetta su Ngonge: si è fatto consegnare dal suo amico Lukaku la formula magica per stupire

Ultime notizie SSC Napoli - Cyril Ngonge ha convinto eccome in Napoli-Palermo, con una doppietta in pochi minuti dopo aver trovato poco spazio durante questo inizio di stagione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Mica è facile rimanere dietro l’uscio, aspettando che sfilino via Politano e Neres, Raspadori o Kvara: per darsi un tono, per lusingare anche De Laurentiis che ci ha scommesso venti milioni a gennaio, Cyril si è fatto consegnare dal suo amico Lukaku la formula magica per stupire.

Il suo Napoli era racchiuso in 28 minuti - 11’ a Verona, 17’ con il Modena - e rimpianti non poteva averne: con quella batteria di attaccanti, cos’altro poteva inventarsi per sgomitare. Poi è arrivato il Palermo"