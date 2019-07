Notizie di Calciomercato - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik:

"Un capitolo a parte merita Arek Milik. Di sicuro il suo fisico, un po’ pesante, lo porta a soffrire di più in questa fase. Aver ritrovato il gol può dargli fiducia in un momento in cui le voci di mercato rischiano di togliergli concentrazione. Il polacco rimane il terminale del gioco voluto da Ancelotti, che cerca di spronarlo e dargli fiducia"