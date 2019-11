Gazzetta su Mertens: due motivi dietro la non esultanza dopo il gol al Liverpool. L'abbraccio con tutta la squadra è stato più un rito di gruppo

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione della Gazzetta dello Sport dà ampio spazio a Dries Mertens autore del gol del provvisorio vantaggio del Napoli sul campo del Liverpool. Secondo la rosea, la non esultanza del belga nonostante il bel gol, sarebbe dovuta al clima di tensione delle ultime settimane con le accuse di scarsa professionalità ma non solo. Dries si aspettava di indossare la fascia ad Anfield per 'anzianità' di maglia.

"Zittire Anfield e incedere a petto in fuori, senza esultare, con tanta rabbia dentro. È una notte particolare quella di Dries Mertens, che magari sperava di diventare capitano (per anzianità la fascia gli sarebbe toccata). Segnare un gol così bello per scatto, controllo e tiro perfetto con un angolo piccolissimo e un certo Alisson davanti, è roba per pochi eletti. Conoscendo “Ciro” in altri momenti avrebbe tirato fuori qualcuna delle sue esuberanti esultanze, stavolta no. L’amarezza è tanta, è stato messo in dubbio il suo impegno, il suo attaccamento alla squadra. Ma lui è un leader e lo si capisce nel modo in cui tutta la squadra, compreso i panchinari, lo abbraccia al gol, teste e braccia basse, un rito di gruppo più che una esultanza. Del resto le tre settimane che hanno sconvolto il Napoli sono ancora lì. Lasciano ferite difficili da rimarginare"