Gazzetta su Mario Rui: la sua qualità fa la fortuna del Napoli, numeri sontuosi quest'anno

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Mario Rui:

"Il portoghese è un’altra delle grandi rivelazioni di Spalletti, trasfigurato rispetto a tante partite pasticciate nel passato recente. Ha maturato una continuità di rendimento e una qualità di assistenza che hanno fatto la fortuna del Napoli. Cross che sembrano droni, tipo quello che ha permesso a Simeone di sbancare San Siro (Milan-Napoli 1-2). Il 4 gennaio il portoghese ci riproverà. Vanta numeri sontuosi. Tra gli esterni considerati, Mario Rui è primo per occasioni create (32, poi Dimarco 26) e per assist (5, come Kvaratskhelia)".