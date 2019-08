Gazzetta su Lozano: "Il suo arrivo a Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei media messicani, un vero e proprio evento nazionale!"

Hirving Lozano è atterrato ieri a Ciampino indossando una t-shirt scura, accompagnato dalla famiglia e da alcuni amici. All’uscita dello scalo romano, il neo acquisto del Napoli è stato accolto da un gruppo di tifosi del club Napoli-Ostia. Tante foto e qualche selfie, un rituale al quale Lozano s’è prestato volentieri e sempre col sorriso sulle labbra. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Un’accoglienza festosa, nonostante il gran caldo che non ha scoraggiato coloro che hanno voluto vedere dal vivo il nuovo talento che riempirà le loro domeniche. Il suo arrivo a Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei media messicani. Il quotidiano Record Mexico, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto di Dybala e di Lozano con la didascalia: «La Joya della serie A sarà Lozano». Il suo sbarco a Ciampino è stato seguito in diretta da alcune emittenti televisive messicane come un vero e proprio evento nazionale”