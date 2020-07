Gazzetta su Lozano: era caduto nell'anonimato, il suo flop aveva mandato in crisi De Laurentiis

Ultime mercato Napoli - Non c’è fretta in casa Napoli per decidere il futuro di Hirving Lozano, secondo la Gazzetta dello Sport il messicano sta diventando l’uomo in più a disposizione di Gattuso:

"Chi non ricorda le risposte di Gattuso, nel suo primo periodo napoletano, a chi gli chiedeva notizie su Lozano? In quel periodo era caduto nell’anonimato, il suo flop aveva mandato in crisi Aurelio De Laurentiis che per acquistarlo aveva dovuto sborsare 50 milioni di euro, nella scorsa estate, chiudendo l’investimento più costoso fatto in tutta la storia del club"