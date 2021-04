CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lozano: "Domani pomeriggio, al Grande Torino, modificherà poco o nulla, il tecnico. Nel tridente offensivo, ci sarà Politano, mentre Hirving Lozano andrà in panchina. Per il nazionale messicano si sta procedendo per gradi, dopo l’infortunio muscolare rimediato, al Maradona, contro la Juventus. Il ragazzo ha ancora bisogno di trovare la condizione migliore"