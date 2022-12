Gazzetta su Lozano: con il Messico ha predicato nel deserto. Vuole tornare a Napoli per essere dominante in campo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Hirving Lozano ed il rendimento avuto con il Messico al Mondiale:

"Il messicano Lozano è stato il migliore della Tricolor, ma è rimasto isolato nel deserto della sua squadra, un po’ sfortunata ma asfittica lì davanti. E così Chucky, l’unico oltre la sufficienza dei napoletani al Mondiale, si è ritrovato a predicare nel deserto. Nelle ultime due di campionato in Italia il suo movimento a strappi sulla fascia destra aveva prodotto due gol (di Zielinski) e anche un rigore: col Messico non è riuscito a capitalizzare. E ora aspetta di rientrare in Italia per poter ritrovare la sensazione di essere dominante in campo".