Gazzetta su Koulibaly: rientro essenziale, quando non c’è la difesa perde il riferimento come avvenuto contro il Crotone

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta sottolinea l'importanza di Koulibaly per il Napoli: "La forza, certo, ma anche l’elevazione, quel gioco di testa che li differenzia sulle palle inattive, a favore e contro, quando vanno a saltare in piena area di rigore. Non è casuale se l’unico successo del Napoli all’Allianz Stadium, campionato 2017-18, sia arrivato proprio da un stacco del difensore senegalese, al 90’. Il suo rientro è essenziale, quando non c’è la difesa perde il riferimento, così com’è avvenuto contro il Crotone"