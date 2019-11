Gazzetta su Koulibaly: il suo messaggio è un segnale di ripartenza. E' un atteggiamento da vero leader

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kalidou Koulibaly: "È un segnale di ripartenza, per un gruppo che a metà della settimana, si ritroverà dopo gli impegni in nazionale, e dovrà trovare compattezza e motivazioni per cambiare rotta in un campionato sin qui deludente. A partire da sabato a San Siro contro il Milan. Il neo capitano del Senegal dunque parla da leader ed è questo l’atteggiamento che si aspettano i tifosi al suo ritorno in campo con la maglia azzurra. Del resto la generosità e l’impegno del difensore non sono stati discussi nemmeno dai contestatori, anche se il rendimento oggettivamente non è stato all’altezza della fama"