Gazzetta su Juric: si applicherà per spremere Zaza con Belotti, mezzo Torino è protagonista dopo aver temuto di sparire

Notizie Napoli. L’allenatore croato Ivan Juric è riuscito a ridare un’anima al Torino, alimentato dalle corse di una squadra che crede in lui e nel suo concetto di calcio: ferocia nella riconquista della palla e poi rapide verticalizzazioni per andare a colpire.

Del Torino ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, in vista della partita Napoli Torino di domenica alle ore 18:00.

"Il tecnico ha indirizzato gli sforzi alla ricostruzione di quegli elementi che sembravano persi per la causa. E’ accaduto per Rodriguez e Linetty, per Lukic e Djidji passando da Aina, staffettista della corsia mancina con Ansaldi. Mezza squadra si è ritrovata protagonista dopo aver temuto di sparire dalla scena.

Il successo più rilevante Juric lo ha ottenuto nell’organizzazione della difesa intorno a un leader come Bremer. Insieme con Belotti torna a disposizione il suo fido scudiero, Zaza, Juric si applicherà per spremere il meglio delle caratteristiche dell’attaccante di piede mancino, il terzo centravanti della rosa considerando Sanabria"