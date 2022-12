Gazzetta su Inter-Napoli: agli azzurri non possono dispiacere due risultati su tre

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli in vista della gara di Milano contro l'Inter del prossimo 4 gennaio:

"Tredici vittorie, due pari, nessuna sconfitta, undici successi consecutivi in campionato. La splendida prima parte di stagione della squadra di Luciano Spalletti ha scavato un solco: sono otto i punti di vantaggio sul Milan secondo e undici quelli sull’Inter. Allargando il bilancio, sono diciotto le vittorie su ventuno incontri; l’unica sconfitta (ininfluente) a Liverpool non ha impedito di passare al primo posto del girone di Champions. Tornando all’Italia, si va sempre in campo per vincere, come dicono gli allenatori, però al Napoli non possono dispiacere due risultati su tre".