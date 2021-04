Gazzetta su Insigne: vuole il momento di gloria personale, battere la Juve con gol sarebbe l'apoteosi per lui

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lorenzo Insigne: "Gennaio è poco più che alle spalle, come il rigore sbagliato nella finale di Supercoppa italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si, d’accordo, il capitano del Napoli si è già rifatto nell’1-0 di febbraio in campionato, al Maradona, trasformando il rigore concesso per il fallo di Chiellini su Rrahmani. Ma Insigne vuole il momento di gloria personale. E battere la Juve, nel proprio stadio, con un suo gol, sarebbe per lui l’apoteosi".