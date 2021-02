Gazzetta su Insigne: sarà stata una notte tormentata per lui, vigilie come queste ti logorano

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Lorenzo Insigne: "Vigilie come queste logorano dentro, addossano responsabilità dalle quali non si può sfuggire, soprattutto quando indossi la fascia di capitano. E la notte di Lorenzo Insigne sarà stata lunghissima, tormentata da una serie di pensieri che ne avranno agitato il riposo. Tensioni comprensibili, che in genere caratterizzano le vigilie importanti, come è quella che sta vivendo il Napoli. La gara di questa sera non è soltanto l’occasione per accedere alla finale di Coppa Italia, ma rappresenta qualcosa di più oneroso".