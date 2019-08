Gazzetta su Insigne: "Quel confronto duro a casa di Ancelotti gli ha ridato serenità: il suo volto corrucciato ora è un lontano ricordo"

Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti della vittoria rocambolesca del Napoli a Firenze grazie ad un gol ed un assist. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul capitano dei partenopei: "Quel volto corrucciato è un lontano ricordo della scorsa primavera, quando il suo rapporto col Napoli s’era indebolito come mai prima. Così come l’intesa con l’allenatore del quale non condivideva la scelta di schierarlo come seconda punta. E poi, il tormentone del prolungamento del contratto con il conseguente adeguamento economico, una richiesta che il capitano aveva fatto giungere a Aurelio De Laurentiis attraverso Mino Raiola, il suo procuratore. Né il manager né il suo assistito, probabilmente, avevano considerato la determinazione del presidente disposto, semmai, ad allungare l’accordo fino al 2023, lasciando invariata, però, la parte economica considerata già di per sé di livello top: Insigne guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Una confronto duro, a casa Ancelotti, il primo maggio scorso, che era servito a rimettere un po’ d’ordine tra le parti e, soprattutto, al chiarimento tra allenatore e giocatore sulla questione tattica. Insomma, un modo per ritrovare la tranquillità e ritrovare anche il feeling con il pubblico del San Paolo, che non è mai esploso"