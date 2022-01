Gazzetta su Insigne: ottima risposta dopo le polemiche sul Toronto. Ha aiutato dietro e lottato

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla prova di Lorenzo Insigne ieri in Juve-Napoli:

"Ed è stata buona anche la risposta di Insigne, nella settimana in cui la sua firma col Toronto ha aizzato polemiche sull’opportunità di incontrarsi alla vigilia della partita con la Juve. Lorenzo non stava bene, anche lui reduce dal Covid, ma ha tenuto il campo, avviato l’azione del gol e provato conclusioni, anche se imprecise. E quando è andato in rosso di benzina ha aiutato dietro e lottato".