Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Insigne: "La società non può rischiare di perdere un simile patrimonio e non avviare una trattativa per il rinnovo. Giusto che ADL faccia una riflessione sulla Champions e su un monte ingaggi che va abbassato in un momento di crisi mondiale, ma presto sarà il momento che le parti si siedano a discutere. Questo Insigne merita di diventare la bandiera del Napoli, non solo per i natali, ma per come è cresciuto".