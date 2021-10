Gazzetta su Insigne: il gol su azione gli mancava, la miglior risposta alle voci sul rinnovo. Spunta bel gesto di Osimhen

Napoli calcio - Lorenzo Insigne ha segnato contro il Legia Varsavia In Europa League, per il capitano del Napoli si è trattato del primo gol su azione in questa stagione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea quanto questa marcatura sia stata importante per il numero 24 che non sta vivendo un periodo facile per le note voci sul rinnovo contrattuale.

Napoli-Legia 3-0 Insigne in gol

"Ed ecco il colpo decisivo, bellissimo. Lo realizza Insigne con un gran tiro di controbalzo su suggerimento di Politano. È Osimhen a sollevarlo in trionfo sotto la curva esultante. E così da Lorenzo arriva la migliore risposta, una volta in più dal campo, rispetto alle voci sul suo contratto. Gli mancava il gol su azione, in questa stagione, ed eccolo qui: bello e decisivo".