Gazzetta su Insigne: ha trovato un'oasi felice in nazionale con Mancini, non avverte più il fardello di certe responsabilità

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Insigne: "Quest’anno il giocatore più basso della Serie A ne ha segnati 19 solo in campionato, la sua miglior stagione di sempre. Il miglior Insigne di sempre: dove c’era talento puro ma a volte sprecato oggi c’è qualità concreta, che determina. Dove c’era un ragazzo che sentiva il peso del dover essere profeta in patria c’è un uomo che non avverte più il fardello di certe responsabilità. La Nazionale è stata complice, Insigne da quando è arrivato Mancini ha trovato l’oasi che cercava: fiducia e un gioco che esalta le sue caratteristiche, tranquillità e la richiesta di fare le cose che sa fare meglio. Solo negli ultimi 20-25 metri, perché è lì che il c.t. vuole che stia, partendo da sinistra ma andando sempre a galleggiare in mezzo al campo, anche per lasciare spazio al treno che gli arriva alle spalle: quello che Insigne voleva sentirsi chiedere. In un processo opposto a quello che si mette in moto di solito, l’azzurro Nazionale si è sovrapposto all’azzurro Napoli e Gattuso ha avuto quello che Mancini conserva come un tesoro da tempo".