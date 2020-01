Gazzetta su Insigne: convince sempre di più, la sua gamba inizia a girare come qualche tempo fa

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello SPort scrive sulla prestazione di Lorenzo Insigne con il Perugia: "Al di là dei gol, Lorenzinho convince come già sabato scorso contro la Lazio. La sua gamba «gira meglio» per dirla ciclisticamente, e questo lo porta a una corsa più continua, anche in chiave di copertura. Ma soprattutto la maggiore velocità lo porta a essere più imprevedibile e difficile da marcare per gli avversari. Grazie ai due rigori realizzati dal capitano dopo poco più di mezz’ora la questione qualificazione è chiusa"