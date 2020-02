Gazzetta su Gattuso: nessuno ha avuto il coraggio di criticarlo per il catenaccio, ma conta solo vincere. Il suo futuro dipende anche dalla Coppa

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta Gattuso: "S’è detto e scritto sul catenaccio da lui adottato contro l’Inter. E nessuno ha avuto voglia di criticarlo, perché dinanzi al risultato, tutto dovrebbe passare in secondo piano. La Juventus di Max Allegri ha vinto 5 scudetti con l’assillo di dover produrre spettacolo ad ogni costo. Figurarsi se si può contestare l’allenatore napoletano per l’atteggiamento tattico scelto per limitare l’Inter e per capitalizzare al massimo qualche ripartenza. Gli è andata di lusso, perché ha vinto e ha ipotecato la finale di coppa Italia: vincerla potrebbe influire sulle scelte della società e sul suo futuro. Ha vinto e non importa come ci sia riuscito"