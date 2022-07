Gazzetta su Gaetano: riuscirà Spalletti a renderlo competitivo in una rosa da Champions?

Riuscirà Spalletti a plasmare Gianluca Gaetano? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si pone questo interrogativo sul calciatore rientrato dal prestito alla Cremonese. Chissà se alla fine il Napoli lo terrà definitivamente in rosa oppure lo girerà di nuovo altrove.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Demme chiede di andare via perché chiede più spazio. E Fabian Ruiz che tra un anno andrà in scadenza e potrebbe essere ceduto. Logico che se partiranno dovranno essere in qualche modo integrati il tedesco e lo spagnolo. Ma al momento le alternative non ci saranno ed ecco che il ritiro trentino sarà utile all'allenatore per capire il peso di Gaetano. Riuscirà Spalletti a plasmare il talento partenopeo e renderlo competitivo in una rosa da Champions?"