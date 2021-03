Gazzetta su Fabian Ruiz: se potesse scegliere andrebbe all'Atletico Madrid. C'è stima reciproca con Simeone

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Fabian Ruiz: "C’è da dire, però, che lui a Napoli vive bene, gli piace la città e la passione dei napoletani che, spesso, celebra sui suoi profili social. Ma la tentazione di rientrare in Liga è più forte di ogni altra emozione. Il Cholo Simeone, per esempio, è convinto che Fabian Ruiz sia l’elemento ideale per esaltare la qualità del suo centrocampo. E lo stesso giocatore non ha nascosto la sua simpatia per l’allenatore dell’Atletico Madrid e la stima. In pratica, se toccherà a lui dover scegliere, non avrà dubbi ad accettare l’offerta del club biancorosso".