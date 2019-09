Gazzetta su Fabian: qualità indiscusse, ma solo nel 4-4-2 appare a suo agio. L'esperimento da trequartista non è riuscito

Notizie Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Fabian Ruiz e la posizione nel 4-2-3-1 ancelottiano:

"Discuterne le qualità potrebbe essere pretestuoso, perché quelle di Fabian Ruiz sono conosciute, sono state ammirate e apprezzate dagli addetti ai lavori che l’hanno eletto miglior giocatore dell’Europeo Under 21 che si è giocato in Italia, lo scorso giugno, e che è stato vinto proprio dalla Spagna.L’Europeo l’ha obbligato a iniziare le vacanze in ritardo, Fabian Ruiz ha saltato il ritiro di Dimaro e si è aggregato ai compagni a Castel Volturno, il primo agosto e il suo stato di forma è carente. Sul piano tattico, invece, qualcosa è cambiato in questo avvio di campionato. Ancelotti ha messo da parte il 4-4-2 per il 4-2-3-1, schema nel quale lo spagnolo viene impiegato in posizione centrale nel tridente alle spalle dell’unica punta e il gioco si sviluppa poco dalle sue parti, fa fatica a verticalizzare e a inserirsi nella profondità. Il primo tempo di Torino ha evidenziato nuovamente quelle difficoltà che Fabian aveva lasciato intravedere la settimana prima a Firenze. Difficoltà limitate, poi, dal cambiamento tattico nel secondo tempo contro la Juve. Il ritorno al 4-4-2 e nel ruolo di centro sinistro, ha reso tutto più godibile, il talento spagnolo ha preso per mano la squadra, a sostenerne il gioco contribuendo all’incredibile rimonta resa vana, però, dall’autorete di Koulibaly"