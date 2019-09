Gazzetta su Elmas: "Ancelotti ha in mente il triangolo delle Bermude in mezzo al campo, il macedone ha un difetto"

Notizie calcio Napoli - Fra 8 giorni il macedone del Napoli Elif Elmas compirà 20 anni, ma a centrocampo ha ricoperto già quasi tutti i ruoli, come fosse un veterano. Una duttilità molto apprezzata da Ancelotti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Lo ha voluto proprio per queste sue caratteristiche. E a Firenze, come a Torino lo ha fatto entrare in corsa per dare maggiore sostanza e filtro in mediana. Ecco, un difetto è quello dell’irruenza, ma questi sì sono errori di gioventù, che con l’esperienza potranno essere eliminati. Tatticamente, con Elmas, Fabian e Zielinski, Ancelotti ha in mente di costruire un centrocampo con un vertice avanzato intercambiabile, nel senso che ognuno dei tre potrà indifferentemente giocare più vicino alla punta o in mediana. Una sorta di triangolo delle Bermude dove far naufragare gli avversari"