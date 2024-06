Gazzetta su Conte: il decimo posto costringe a un bagno di umiltà, bisognerà rimboccarsi le maniche per risalire

Tredici anni fa, durante la presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Antonio Conte aveva utilizzato frasi e concetti che sembrano perfetti per il Napoli attuale. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il contenuto è rimasto invariato.

Conte si presenta

Bisognerà rimboccarsi le maniche per risalire. «Ai tifosi e a tutto l’ambiente napoletano dico una cosa: amma faticà ». Il messaggio che Antonio Conte rivolge attraverso i canali ufficiali della società . «Dobbiamo lavorare».

"Il decimo posto, per forza di cose, costringe a un bagno di umiltà . Mentre scorrono le immagini della città , la voce di Conte le accompagna. Sarà presto di casa al Maradona, che per lui ha già un significato speciale, risalente alla carriera da giocatore: un Napoli-Lecce 3-2, la sua prima rete in A"

