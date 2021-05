Gazzetta su Conceicao: il Porto spera di convincerlo, difficile rinunciare a chi ti ha fatto aumentare di 200 milioni il fatturato

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Sergio Conceicao: "Anche se il suo contratto è scaduto ancora al Porto sperano di poterlo convincere a restare. Esperti di calcio e finanza hanno quantificato in circa 200 milioni in queste quattro stagioni il maggior fatturato che il tecnico è riuscito a produrre per la società grazie alle qualificazioni in Champions e alla cessione di giocatori importanti, con la valorizzazione di altri giovani. Ecco perché la dirigenza spera ancora di convincerlo a restare, anche se Sergio è molto intrigato dalla nuova esperienza italiana, non avendo dimenticato i sei anni passati da giocatore nel nostro Paese. Sarà stato anche per questa voglia di cambiare, che Conceiçao dalla fine di aprile è in silenzio stampa, per evitare domande cui è difficile rispondere. Tutte caratteristiche che naturalmente hanno allettato Aurelio De Laurentiis"