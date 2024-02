Gazzetta su Calzona: con il cambio di Kvara in Napoli-Barcellona ha voluto lanciare un segnale allo spogliatoio

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il nuovo allenatore azzurro Francesco Calzona ha voluto lanciare un messaggio a tutti con la sostituzione di Kvaratskhelia in Napoli-Barcellona.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Adesso, Lindstrom chiede solo minuti per poter dimostrare di essere da Napoli e Calzona – contro il Barcellona – lo ha addirittura spedito in campo al posto di Kvara, nel tentativo di recuperare il match. Mossa coraggiosa, come il messaggio che è passato: conta il bene del Napoli, nessuno è intoccabile".