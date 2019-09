Gazzetta - "StraordiNapoli", una partita perfetta: Liverpool rosolato! Ora il San Paolo sogna

Ultimissime Calcio Napoli - Un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni quello dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tutto per il Napoli che ha battuto i campioni d'Europa con un secco 2-0 al San Paolo di Fuorigrotta. Un inno alla bellezza e alla concretezza quello della squadra di Ancelotti che è stata esaltata in lungo ed in largo dalla Rosea.

Napoli-Liverpool 2-0, il commento della Gazzetta

Grande Napoli spacca Liverpool. Un 2-0 rotondo, preciso, indiscutibile. Siamo nei dintorni della partita perfetta. La squadra di Ancelotti ha rosolato i campioni d’Europa e poi li ha spadellati, con Mertens su rigore e con Llorente. Partita di alti contenuti, caso vuole che sia caduta alla prima giornata della fase a gruppi, però non avrebbe sfigurato come quarto di finale. Napoli compatto, avvolto in un 4-4-2 con attacco all’insegna dell’originalità: né Mertens né Lozano sono prime punte, per cui vanno valutati con differente metro.