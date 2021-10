Gazzetta - Stimoli e lavoro individuale, così Osimhen è esploso con Spalletti: bel gesto a fine gara tra i due a Firenze

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'esplosione di Osimhen con la guida di Spalletti.

"Se valutiamo che mediamente un centravanti raggiunge la maturazione intorno ai 25-26 anni - nel senso di maggiore capacità realizzativa sottoporta - su Osimhen si può essere più che ottimisti. Come dire che il potenziale finora espresso è solo una parte di quanto effettivamente può dare. Se n'è convinto il ragazzo soprattutto perchè a crederci è Spalletti che non smette mai di stimolarlo e di impostare per lui lavori specifici sia sulla tecnica di base, sia nei movimenti da fare per risultare efficace e non sprecare energie. A Firenze a fine gara Spalletti lo ha abbracciato e sollevato da terra per festeggiarlo"