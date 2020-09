Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il Crotone accelera nel week end di affari con quattro volti nuovi già in cassaforte e studia la mossa decisiva per blindare la difesa di Stroppa con il napoletano Sebastiano Luperto. Il centrale, che oggi compie 24 anni, è uno dei giovani più ambiti sul mercato e in Calabria sono convinti di avere le armi giuste per convincere il presidente De Laurentiis e il giocatore, sul quale c’è da tempo una nutrita concorrenza".