Gazzetta - Spinazzola verso la convocazione per Como-Napoli: può giocare anche uno spezzone di gara

Napoli - In casa Napoli sono sotto osservazione le condizioni di Leonardo Spinazzola e Matias Olivera. Entrambi sono fermi ai box da diverso tempo, ma hanno voglia di tornare a disposizione per la gara di domenica alle 12,30 in casa del Como. Tra i due, quello più avanti nel recupero, è l'ex Roma come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Spinazzola convocato Como Napoli

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il calciatore Leonardo Spinazzola sarebbe vicino alla convocazione per Como-Napoli. Sarebbe un'ottima notizia per Antonio Conte ha a sinistra è in piena emergenza. Per il quotidiano, l'ex Roma può essere a disposizione e giocare anche uno spezzone di gara domenica contro la squadra allenata da Fabregas.