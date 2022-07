Gazzetta - Spalletti spinge per avere il coreano Kim-Min-jae: lo ritiene uno dei migliori

Calciomercato Napoli - Spalletti spinge per farsi acquistare Kim del Fenerbahce. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'allenatore voglia in tempi stretti l'erede di Koulibaly.

Spalletti vuole Kim del Fenerbahce

Ecco cosa scrive Gazzetta: