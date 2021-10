Gazzetta - Spalletti si aspetta una risposta immediata da parte dei suoi giocatori dopo il tracollo in EL: non vuole mollare nulla e lottare per lo scudetto

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la voglia di riscatto di Spalletti ed i suoi ragazzi dopo la sconfitta europea.

"Sarà tutt’altra storia, probabilmente, oggi pomeriggio al Franchi. Il Napoli ha un primato da difendere e Luciano Spalletti lo farà riproponendo la squadra titolare dopo l’intermezzo europeo e la prima sconfitta stagionale. La sfida con la Fiorentina è già un esame importante per l’allenatore. Che si aspetta una risposta immediata da parte dei suoi giocatori dopo il tracollo con lo Spartak Mosca. Dopo 6 giornate, il collettivo napoletano è in testa alla classifica, dando indicazioni interessanti sul futuro di questo campionato e su quanto potrà accadere da qui alla fine. Insomma, questo Napoli non vuole mollare nulla e lottare per lo scudetto".