Gazzetta - Spalletti punta molto su Lobotka: il nuovo allenatore lo seguiva al Celta e proverà a rilanciarlo

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive come Lobotka potrebbe essere rilanciato sotto la gestione Spalletti: "Già perché dovete sapere che quando era il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti seguiva al Celta Vigo un mediano che gli piaceva per come giocava a testa alta e sapeva far girare palla velocemente. Il Cagliari ha chiesto informazioni al Napoli sul giocatore, ma in un mercato senza soldi e con l’investimento notevole del gennaio 2020, ecco che il centrocampista più che incedibile diventa invendibile, senza una minus valenza che con questi chiari di luna nessuno può permettersi. E allora Spalletti è il primo curioso di vedere all’opera Lobotka all’Europeo con la sua nazionale. Magari non sarà il nuovo Hamsik, come venne definito al suo arrivo in Italia, ma comunque si tratta di un costruttore di gioco che può diventare più che un’alternativa in mediana".