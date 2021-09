Gazzetta - Spalletti non snobberà l'Europa League come è stato fatto in passato a Napoli: c'è un tabù che stasera vuole sfatare

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'importanza della sfida di questa sera del Napoli contro il Leicester nella prima giornata di Europa League.

"D’altra parte, c’è un trend negativo che Spalletti vorrebbe invertire. E riguarda le sue sfide con le squadre inglesi. Finora, ne ha giocate otto, tra Roma e Zenit San Pietroburgo e non ne ha mai vinta una. Un piccolo handicap nel suo prestigioso curriculum, che il tecnico vorrebbe eliminare, magari proprio stasera vincendo il confronto più tosto del girone di qualificazione. Vincere al Leicester City Stadium significherebbe portarsi avanti nel lavoro, ipotecare quel primo posto che consentirebbe al Napoli di approdare direttamente agli ottavi di finale, evitando i sedicesimi. L’Europa League, in ogni modo, non verrà snobbata come accaduto in passato"