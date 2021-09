Gazzetta - Spalletti non si fida di una Juve rimaneggiata: lanciato un messaggio alla squadra

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti non si sente in alcun modo favorito contro la Juve. L'allenatore del Napoli predica calma e soprattutto non si fida della Juventus seppur verrà al Maradona fortemente rimaneggiata. Per questo ha lanciato un messaggio, un segnale alla squadra per evitare cali di tensione.

Spalletti

Spalletti cauto

"Non si fida, Luciano Spalletti. La Juve è la Juve anche senza i suoi giocatori migliori, e non bisogna dare nulla per scontato. Le difficoltà altrui contano relativamente nell’analisi della gara, perché l’avversario riesce a intimorire anche se costretto a giocare in formazione rimaneggiata".