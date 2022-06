Gazzetta - Spalletti non accetterà compromessi di sorta: gli è arrivata una brutta notizia di mercato

La mancata riconferma di Ospina non è una buona notizia per Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'allenatore non accetterà compromessi di sorta sull'allestimento della rosa per la prossima stagione.

Spalletti

Ospina non rinnova: il pensiero di Spalletti

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Spalletti sa che “la crisi del secondo anno” ha investito più o meno di recente il rapporto tra De Laurentiis e i suoi allenatori, che hanno incontrato non poche difficoltà nella stagione della conferma. E ha fatto capire - con gesti e parole - che non accetterà compromessi di sorta. Ospina sarebbe stato il “suo” portiere: Spalletti lo avrebbe scelto come titolare se fosse continuato il dualismo con Meret. Il fatto che il colombiano non vestirà più la maglia azzurra di sicuro non è la migliore delle notizie per Lucianone, al netto della stima che nutre per l’ex dell’Udinese, chiamato ad imparare i dettami dell’uscita dal basso".

