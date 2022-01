Gazzetta - Spalletti intenzionato a confermare la coppia Mertens-Petagna anche con la Fiorentina

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta, Spalletti sembra orientato a schierare di nuovo la coppia Petagna-Mertens contro la Fiorentina domani in Coppa Italia.

"Per la gara di Coppa Italia di domani al Maradona con la Fiorentina e per la trasferta di campionato di lunedì a Bologna, il Napoli potrà affidarsi ai suoi goleador rilanciati da questo inizio di anno. Toccherà a Dries Mertens, a segno a Torino nel pareggio contro la Juventus, e ad Andrea Petagna, decisivo nel successo di domenica contro la Sampdoria. Saranno loro due a tener vivo il fronte del gol del Napoli in attesa del recupero pieno degli altri attaccanti. Nel frattempo, Spalletti può tornare ad affilare le forze del reparto offensivo per elaborare nuove strategie vincenti".