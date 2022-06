Gazzetta - Spalletti il primo ad essere preoccupato per le parole di Koulibaly e Osimhen

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ponte l'attenzione sulle dichiarazioni rilasciate da Osimhen dopo la gara della nazionale. L'attaccante non ha escluso una sua partenza dal Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"La cifra fissata è sopra i cento milioni. Altissima, attualmente appare fuori mercato, ma poi le parole di Victor Osimhen prima di andare in vacanza mettono un po’ i brividi ai tifosi. Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunque un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra di appartenenza e addirittura per certi versi “indica” le possibili destinazioni. Logico che in mezzo a tutti questi interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, oltre ai tifosi".