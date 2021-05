Gazzetta - Spalletti infastidito dalla serie tv su Totti: non gli è piaciuta la sceneggiatura, l'ha trovata troppo di parte

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Spalletti: "Inoltre ha seguito con fastidio la fiction del suo amico-nemico Totti. Non gli è piaciuta la sceneggiatura: a suo dire, troppo di parte. Ha trovato strano che chi lo ha interpretato (Tognazzi) non abbia avuto l’attenzione di contattarlo prima delle registrazioni. Spalletti, naturalmente ha la sua verità. E ora ha anche una squadra per tornare a vincere. A proposito, il contratto con il Napoli è frutto delle grandi capacità di Samuele che si sta facendo strada come avvocato di diritto sportivo. I legali di De Laurentiis, molto puntigliosi nello stilare certi accordi, hanno trovato un interlocutore preparato".