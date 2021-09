Gazzetta - Spalletti ha parlato alla squadra: lanciato un messaggio in vista della Samp

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Sampdoria-Napoli in programma oggi pomeriggio alle 18.30.

"C’è un primato da riprendere, oggi pomeriggio. E per restare in testa alla classifica, tutto solo, il Napoli deve prendere tutti e tre i punti a disposizione. Ne ha parlato alla squadra, Luciano Spalletti, sottolineando le difficoltà che presenta questa gara contro la Sampdoria. Di soluzioni ne ha, l’allenatore, per continuare a godere del primo posto. Sul piano della qualità, il confronto è già vinto. Ma la questione non è soltanto tecnica, perché l’avversario ha qualche buona individualità e, nell’insieme, il calcio di D’Aversa ha convinto, finora".