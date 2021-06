Gazzetta - Spalletti ha indicato in modo chiaro i ruoli in cui bisogna rinforzare il Napoli

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Si sta sondando il mercato internazionale, in cerca di giovani talenti, che possano impreziosire l’attuale organico. Luciano Spalletti ha indicato i ruoli da ricoprire e le caratteristiche dei giocatori da prendere, eventualmente. Al resto, ci penserà il d.s. che continua a trattare in Europa e in Sudamerica senza interruzioni. L’Europeo lo sta tenendo impegnato, ma non lo distrae dalle operazioni che, in qualche modo, sta seguendo in prima persona o attraverso i suoi collaboratori".