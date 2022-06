Gazzetta - Spalletti avrebbe gradito la riconferma del gruppo storico: ADL non ha voluto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di diversità di vedute che ci sarebbero tra Luciano Spalletti e De Laurentiis per quanto riguarda la campagna acquisti e l'obiettivo primario in vista della prossima stagione. Il presidente ha parlato in conferenza dichiarando che farà di tutto per portare lo scudetto a Napoli la prossima stagione mentre l'allenatore ha ribadito quanto sarà dura arrivare tra le prime quattro.

Spalletti e De Laurentiis

Tensioni tra Spalletti e De Laurentiis?

Ecco cosa scrive Gazzetta: