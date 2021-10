Serie A - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono da registrare due rientri importanti nel Torino per la gara di domani contro il Napoli: "Pobega e Rodriguez si sono allenati ieri in gruppo, domani a Napoli ci saranno. Sono confermati, invece, i forfait di Pjaca, Praet e Verdi. Oggi il Torino partirà per Napoli dopo la conferenza di Juric".