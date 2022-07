Gazzetta - Sondaggio Napoli per Raspadori: duttilità e non solo, ecco perchè piace

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sta cercando altri rinforzi per la trequarti ed anche l'attacco. Il nome nuovo spuntato nelle ultime ore è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo che, per caratteristiche, potrebbe ricoprire tutti i ruoli alle spalle di Osimhen ma agirà anche da falso nuove come è capitato qualche volta negli emiliani.

Raspadori-Napoli: le ultime

Come si legge sulla rosea, Giuntoli ha chiesto informazioni per il jolly offensivo neroverde. Carnevali ha ribadito che il prezzo per aprire una vera e propria trattativa è di 30 milioni. Raspadori è una idea che piace molto al Napoli per duttilità tattica ed età. Vedremo se nelle prossime settimane questo sondaggio si trasformerà in qualcosa di più concreto.